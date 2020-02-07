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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси     07.02.2020 - 17:10
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 7 лютого 2020 року знизився на 6 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,90 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5300 грн/долар, євро 26,8789 - 26,9094 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5000

24,5300

EUR/UAH

26,8789

26,9094

RUB/UAH

0,3817

0,3823

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,5900 грн/долар, євро 27,0147 - 27,0317 грн/євро, російський рубль 0,3879 - 0,3884 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 7 лютого курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,61 гривень за долар, курс євро знизився на 22 копійки до 27,05 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,38 (24,47 - 6 лютого), продажу - 24,61 (24,72 - 6 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,82 - 6 лютого), продажу - 27,05 (27,27 - 6 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,61 - 6 лютого), продажу 3,91 (3,94 - 6 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 24,537 гривень за 1 долар (-0,0424 грн). При цьому курс долара на 7 лютого становить 24,5794 гривень за 1 долар.

НБУ відновив скупку доларів на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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