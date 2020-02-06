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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси     06.02.2020 - 16:05
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,57 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на такому рівні: 24,5794 гривень за 1 долар (-0,2165 грн). При цьому курс долара на 6 лютого становить 24,7959 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 6 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 24,62 гривень за долар, курс купівлі-до 24,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 27,07 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 лютого довідковий курс на рівні 24,58 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 лютого (24,84 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 6 лютого курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 24,72 гривень за долар, курс євро знизився на 26 копійок до 27,27 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,47 (24,67 - 5 лютого), продажу - 24,72 (24,90 - 5 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,82 (27,14 - 5 лютого), продажу - 27,27 (27,53 - 5 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,61 (3,62 - 5 лютого), продажу 3,94 (3,95 - 5 лютого) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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