Курс доллара стабилизировался на межбанке

Доллар стоит 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей не изменился - 24,53 гривен за доллар, курс в покупке - 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5000 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,8201 - 26,8529 грн/евро, российский рубль 0,3840 - 0,3846 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5300 EUR/UAH 26,8201 26,8529 RUB/UAH 0,3840 0,3846

Напомним, 7 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5300 грн/доллар, евро 26,8789 - 26,9094 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3823 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,57 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 февраля установлен на таком уровне: 24,5794 гривен за 1 доллар (-0,2165 грн). При этом курс доллара на 6 февраля составляет 24,7959 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.