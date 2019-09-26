Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 24,22 гривень за долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 26,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1900 - 24,2200 грн/долар, євро 26,4759 - 26,5087 грн/євро, російський рубль 0,3763 - 0,3769 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1900 24,2200 EUR/UAH 26,4759 26,5087 RUB/UAH 0,3763 0,3769

Нагадаємо, 25 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1750 - 24,2000 грн/долар, євро 26,5562 - 26,5837 грн/євро, російський рубль 0,3753 - 0,3761 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,12 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 вересня, встановлений на такому рівні 2412,0199 гривень за 100 доларів (-8,9292 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 25 вересня - 2420,9491 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Фінансові аналітики українських компаній не очікують значного росту курсу долара до гривні до кінця 2019 року. Прогнози коливаються від 25,5 до 26,5 грн за долар.

У той же час експерти вважають, що відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня.