Курс долара трохи знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 16 вересня 2019 року знизився на 1 копійку до 24,80 гривень за долар, курс купівлі - 24,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 27,32 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8050 грн/долар, євро 27,3006 - 27,3202 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7850 24,8150 EUR/UAH 27,3006 27,3202 RUB/UAH 0,3868 0,3873

Нагадаємо, 13 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7850 - 24,8150 грн/долар, євро 27,4320 - 27,4627 грн/євро, російський рубль 0,3852 - 0,3858 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,77 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня, встановлений на такому рівні 2477,1443 гривень за 100 доларів (+6,0762 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 16 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,89 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 27,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,65 (24,61 - 13 вересня), продажу - 24,89 (24,86 - 13 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,11 - 13 вересня), продажу - 27,58 (27,54 - 13 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,48 - 13 вересня), продажу 3,88 (3,86 - 13 вересня) грн за 10 рублів.