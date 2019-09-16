НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Валюта надходить від нерезидентів, які купують українські держоблігації

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-13 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 198,0 млн доларів, що в 1,7 рази більше, ніж тижнем раніше (114,5 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3538,80 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти з початку року склала 3290,58 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у серпні 2019 року зросли на 1,01% (на 174,83 млн доларів) до 22 015,0 млн доларів. Як відзначили в НБУ, в серпні чиста купівля Національним банком валюти (299,4 млн доларів) на міжбанківському ринку компенсувала втрати на погашення і обслуговування державного боргу (257,5 млн доларів).

Як відзначили в НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку у серпні 2019 року спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.