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Курс долара стабілізувався на міжбанку на низькому рівні

Новини » Фінанси    12.03.2019 - 10:50
Курс долара стабілізувався на міжбанку на низькому рівні
Фото: колаж (Pixabay)

Долар і євро на міжбанку стабільні

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,34 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,3200 - 26,3450 грн/долар, євро 29,6626 - 29,6881 грн/євро, російський рубль 0,4000 - 0,4006 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,3200    26,3450

EUR/UAH     29,6626    29,6881

RUB/UAH     0,4000      0,4006

Курс долара стабілізувався на міжбанку на низькому рівні

Нагадаємо, 11 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 29,6061 - 29,6260 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,31 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 2631,1955 гривень за 100 доларів (-7,7212 гривень).

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Теми: Курс долара
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