Аналітики дали прогноз курсу долара до президентських виборів

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На курс будуть впливати виключно ринкові фактори

Президентські вибори 2019 в Україні практично впливають на курс долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Експерт зазначив, що замість політичних факторів, на ринку панують банальні ринкові попит і пропозиція з очевидною перевагою другого. Чисту пропозицію забезпечують, по-перше, інвестори в облігації, номіновані в національній валюті, по-друге, населення, яке заробляє валюту за кордоном.

"Не намагаючись прогнозувати результати виборів, ми вважаємо, що аж до кінця березня долар буде знижуватися в напрямку 26 грн", - сказав він.

Аналітик вважає, що безпосередній результат виборів на валютний ринок сильно не вплине, до тих пір, поки не розгорнеться ринкова тенденція не зміниться кардинально співвідношення попиту і пропозиції на ринку.

"Причиною цього, теоретично, могли б стати різке зниження світових цін на основні товари, що експортуються, втеча з держоблігацій замість високого попиту на них тощо, але ажніяк не самі результати виборів", - сказав він.

Аналітик нагадав, що після 10 січня, з невеликими перервами, курс стійко знижується. За цей час долар на міжбанку подешевшав з 28,2 до 26,4 грн, або на 6,4%.

"Можна звернути увагу, що президентські перегони не вчиняють жодного впливу на ринок. Ані поява нових кандидатів, ані їх зняття, зміна позицій лідерів перегонів за результатами регулярних соцопитувань не привносять ніяких змін в тренд", - додав експерт.

Він вважає, що припущення про вплив якихось грошей, "заведених під вибори", про штучне стримування гривні від падіння, не витримують ніякої критики.

"Штучне стримування гривні завжди виглядає як продаж Нацбанком валюти з міжнародних резервів. Саме таким чином у свій час досягався "стабільний" курс 8 грн, при цьому резерви танули, а зовнішній держборг зростав. Зараз НБУ періодично виступає на ринку в ролі покупця валюти. Якби не його "маніпуляції", долар коштував би ще дешевше", - додав Іосуб.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку України вважають, що на зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається з початку 2019 року, вплинули кілька факторів, серед яких зовнішня кон'юнктура і попит нерезидентів на ОВДП.

У той же час у НБУ відзначають, що з переходом на плаваючий курс прогнозувати значення курсу долара до гривні стало практично неможливо.