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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    28.01.2019 - 13:52
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс коливається біля рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 28 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився 27,80 грн/долар, купівлі 27,77 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7700 - 27,7900 грн/долар, євро 31,6383 - 31,6583 грн/євро, російський рубль 0,4204 - 0,4212 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7500    27,7900

EUR/UAH     31,7077    31,7392

RUB/UAH     0,4206       0,4215

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,6216 - 31,6530 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 2781,7285 гривень за 100 доларів (+3,0757 гривень).

НБУ знизив довідковий курс долара Долар трохи знизився на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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