Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Долар подешевшав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 25 січня 2019 року знизився на 13 копійок до 27,80 грн/долар, курс купівлі до 27,77 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 31,65 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,6216 - 31,6530 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7700 27,8000

EUR/UAH 31,6216 31,6530

RUB/UAH 0,4199 0,4206

Нагадаємо, 24 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9300 грн/долар, євро 31,7218 - 31,7759 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4244 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 25 січня склало 27,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8241 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 24 січня (27,7943 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 2781,7285 гривень за 100 доларів (+3,0757 гривень).