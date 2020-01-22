Курс долара на міжбанку стабільний

Долар коштує близько 24,30 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 24,29 гривень за долар, курс купівлі - 24,26 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 26,90 гривень за євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,2600 - 24,2900 грн/долар, євро 26,8806 - 26,9060 грн/євро, російський рубль 0,3924 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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24,2600
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24,2900
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EUR/UAH
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26,8806
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26,9060
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RUB/UAH
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0,3919
|
0,3924
Нагадаємо, 21 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2600 - 24,2900 грн/долар, євро 26,9414 - 26,9723 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 7 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 24,3257 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить 24,2527 гривень за 1 долар.
Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.