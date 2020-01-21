Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 21 січня 2020 року знизився на 5 копійок до 24,29 гривень за долар, курс купівлі до 24,26 гривень за долар. Курс євро не змінився - 26,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,2600 - 24,2900 грн/долар, євро 26,9414 - 26,9723 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2600 24,2900 EUR/UAH 26,9414 26,9723 RUB/UAH 0,3919 0,3925

Нагадаємо, 20 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3000 - 24,3400 грн/долар, євро 26,9316 - 26,9735 грн/євро, російський рубль 0,3947 - 0,3955 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,36 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,04 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,15 (24,17 - 20 січня), продажу - 24,36 (24,40 - 20 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,67 - 20 січня), продажу - 27,04 (27,06 - 20 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,58 - 20 січня), продажу 3,94 (3,93 - 20 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 24,2586 гривень за 1 долар (-0,0671 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить 24,3257 гривень за 1 долар.