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НБУ на 22 січня знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси     22.01.2020 - 07:45
НБУ на 22 січня знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,25 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 24,2586 гривень за 1 долар (-0,0671 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить 24,3257 гривень за 1 долар.

НБУ на 22 січня знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 24,26 гривень за долар, курс купівлі до 24,23 гривень за долар.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 січня довідковий курс на рівні 24,25 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 20 січня (24,29 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 21 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,36 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 27,04 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,15 (24,17 - 20 січня), продажу - 24,36 (24,40 - 20 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,67 - 20 січня), продажу - 27,04 (27,06 - 20 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,58 - 20 січня), продажу 3,94 (3,93 - 20 січня) грн за 10 рублів.

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара перейшов до зниження
Теми: Курс долара
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