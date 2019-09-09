Курс долара на міжбанку стабільний

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,05 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,08 гривень за долар, курс купівлі - 25,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 27,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0500 - 25,0800 грн/долар, євро 27,6276 - 27,6607 грн/євро, російський рубль 0,3805 - 0,3814 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0500 25,0800 EUR/UAH 27,6276 27,6607 RUB/UAH 0,3805 0,3814

Нагадаємо, 6 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0500 - 25,0800 грн/долар, євро 27,6827 - 27,7134 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 2508,6035 гривень за 100 доларів (-22,4604 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, українська національна валюта гривня за останній рік (з 4 вересня 2018 року до 4 вересня 2019 року) зміцнилася до долара на 12,8%. Валюта України сьогодні є №2 у світі за темпами зміцнення в річному вимірі після турецької ліри, яка зміцнилася на 17,7%.

Як відзначили в НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку у серпні 2019 року спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.