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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    06.09.2019 - 17:15
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 6 вересня 2019 року знизився на 11 копійок до 25,08 гривень за долар, курс купівлі до 25,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 27,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0500 - 25,0800 грн/долар, євро 27,6827 - 27,7134 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0500

25,0800

EUR/UAH

27,6827

27,7134

RUB/UAH

0,3812

0,3819

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 5 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8848 - 27,9180 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,08 гривень за долар, що на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 2508,6035 гривень за 100 доларів (-22,4604 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 6 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 25,22 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,94 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,00 (25,14 - 5 вересня), продажу - 25,22 (25,36 - 5 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,48 (27,60 - 5 вересня), продажу - 27,94 (28,06 - 5 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 вересня), продажу 3,85 (3,85 - 5 вересня) грн за 10 рублів.

НБУ різко знизив офіційний курс долара Курс долара 6 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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