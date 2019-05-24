НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,47 грн/долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 2647,478 гривень за 100 доларів (+13,9057 гривень).

При цьому курс долара на 24 травня становить 2633,5723 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 11 копійок до 26,49 грн/долар, курс купівлі до 26,47 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 27 копійок до 29,64 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 26,53 гривень за долар, на покупці виріс на 10 копійок до 26,28 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок до 29,73 гривень за євро.