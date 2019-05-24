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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Економіка    24.05.2019 - 17:06
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 24 травня 2019 року знизився на 4 копійки до 26,34 грн/долар, курс купівлі до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 29,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3000 - 26,3400 грн/долар, євро 29,4454 - 29,4876 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3000      26,3400

EUR/UAH     29,4454      29,4876

RUB/UAH     0,4075        0,4083

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 23 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 29,3518 - 29,3714 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,47 грн/долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 2647,478 гривень за 100 доларів (+13,9057 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар і євро ростуть на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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