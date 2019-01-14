Курс долара на міжбанку стабільний

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Долар на міжбанку залишився на рівні попереднього дня

Курс долара на міжбанку в продаж 14 січня 2019 року виріс на 1 копійку до 28,09 грн/долар, курс купівлі до 28,05 грн/долар. Курс євро виріс на 2 копійки 32,21 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0900 грн/долар, євро 32,1649 - 32,2108 грн/євро, російський рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0500 28,0900

EUR/UAH 32,1649 32,2108

RUB/UAH 0,4182 0,4190

Нагадаємо, 11 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0800 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1937 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 14 січня склало 28,02 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0237 гривень за долар, що на 14 копійок нижче, ніж встановлений 11 січня (28,1668 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,02 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 2802,3674 гривень за 100 доларів (-13,0168 гривень).