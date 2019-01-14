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Курс доллара стабилен на межбанке

Новости » Финансы    14.01.2019 - 17:20
Курс доллара стабилен на межбанке
Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке остался на уровне предыдущего дня

Курс доллара на межбанке в продаже 14 января 2019 года вырос на 1 копейку до 28,09 грн/доллар, курс в покупке до 28,05 грн/доллар. Курс евро вырос на 2 копейки 32,21 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0900 грн/доллар, евро 32,1649 - 32,2108 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4190 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0500     28,0900

EUR/UAH     32,1649     32,2108

RUB/UAH     0,4182       0,4190

Курс доллара стабилен на межбанке

Напомним, 11 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0400 - 28,0800 грн/доллар, евро 32,1417 - 32,1937 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 14 января составило 28,02 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0237 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже, чем установленный 11 января (28,1668 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,02 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 2802,3674 гривен за 100 долларов (-13,0168 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Темы: Курс доллара
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