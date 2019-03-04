Курс долара знизився на закритті міжбанку

Долар впав на 1 копійку

Курс доллара на межбанке в продаже 4 марта 2019 года снизился на 1 копейку до 26,84 грн/доллар, курс в покупке 26,81 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,39 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1250-26,8450 грн/доллар, евро 30,3653 30,3965 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8150 26,8450

EUR/UAH 30,3653 30,3965

RUB/UAH 0,4080 0,4085

Напомним, 1 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8250 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,5724 - 30,5982 грн/евро, российский рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 4 марта составило 26,82 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8206 гривен за доллар, что на 4 копейки и ниже, чем установленный 1 марта (26,8649 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,82 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 2682,7083 гривен за 100 долларов (-3,5161 гривен).