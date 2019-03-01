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Курс долара знизився на закритті міжбанку

Новини » Фінанси    01.03.2019 - 17:10
Курс долара знизився на закритті міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар впав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продаж 1 березня 2019 року знизився на 5 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі 26,82 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,59 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8250 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5724 - 30,5982 грн/євро, російський рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8250     26,8500

EUR/UAH     30,5724     30,5982

RUB/UAH     0,4077       0,4084

Курс долара знизився на закритті міжбанку

Нагадаємо, 28 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5807 - 30,6041 грн/євро, російський рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 1 березня склало 26,86 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8649 гривень за долар, що на 1 копійку вище, ніж встановлений 28 лютого (26,8546 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 2686,2244 гривень за 100 доларів (+0,3079 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара НБУ підвищив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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