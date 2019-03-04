НБУ підвищив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 4 березня склало 26,82 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8206 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 1 березня (26,8649 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,80 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,92 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 6 копійок до 30,69 гривень за євро.