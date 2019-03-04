НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,82 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 2682,7083 гривень за 100 доларів (-3,5161 гривень).

При цьому курс долара на 4 березня становить 2686,2244 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 4 березня склало 26,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8206 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений на 1 березня (26,8649 за доллар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,80 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,42 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,92 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 6 копійок до 30,69 гривень за євро.