Курс долара знизився на закритті міжбанку

Долар впав на 5 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 1 марта 2019 года снизился на 5 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке 26,82 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,59 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8250 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,5724 - 30,5982 грн/евро, российский рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8250 26,8500

EUR/UAH 30,5724 30,5982

RUB/UAH 0,4077 0,4084

Напомним, 28 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8700 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5807 - 30,6041 грн/евро, российский рубль 0,4079 - 0,4085 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 1 марта составило 26,86 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8649 гривен за доллар, что на 1 копейку выше, чем установленный 28 февраля (26,8546 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,86 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 2686,2244 гривен за 100 долларов (+0,3079 гривен).