НБУ підвищив довідковий курс долара

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Курс долара виріс на 1 копійку

Довідкове значення курсу долара на 1 березня склало 26,86 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8649 гривень за долар, що на 1 копійку вище, ніж встановлений 28 лютого (26,8546 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 1 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,89 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,53 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,96 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро.