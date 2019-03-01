НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 2686,2244 гривень за 100 доларів (+0,3079 гривень).

При цьому курс долара на 1 лютого становить 2685,9165 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 1 березня склало 26,86 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8649 гривень за долар, що на 1 копійку вище, ніж встановлений 28 лютого (26,8546 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 1 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,89 грн/долар, курс купівлі до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,53 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,96 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,75 гривень за євро.