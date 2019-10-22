Курс долара опустився нижче рівня 25 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,80 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійки до 24,96 гривень за долар, курс євро знизився на 23 копійки до 27,82 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,73 (24,87 - 21 жовтня), продажу - 24,96 (25,14 - 21 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,55 - 21 жовтня), продажу - 27,82 (28,05 - 21 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 21 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 21 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,85-25,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 22 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,69 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 жовтня довідковий курс на рівні 24,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 жовтня (25,01). Таким чином, офіційний курс на 23 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

Зазначимо, Миниэкономики має намір змінити прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік. Як заступник глави відомства Сергій Ніколайчук, в оновленому макропрогнозі буде враховано зміцнення гривні до долара.