ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара опустився нижче рівня 25 гривень

Новини » Економіка    22.10.2019 - 12:40
Курс долара опустився нижче рівня 25 гривень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,80 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійки до 24,96 гривень за долар, курс євро знизився на 23 копійки до 27,82 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,73 (24,87 - 21 жовтня), продажу - 24,96 (25,14 - 21 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,55 - 21 жовтня), продажу - 27,82 (28,05 - 21 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 21 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 21 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,85-25,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Курс долара опустився нижче рівня 25 гривень

Міжбанк

Нагадаємо, 22 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,69 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 жовтня довідковий курс на рівні 24,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 жовтня (25,01). Таким чином, офіційний курс на 23 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.

Зазначимо, Миниэкономики має намір змінити прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік. Як заступник глави відомства Сергій Ніколайчук, в оновленому макропрогнозі буде враховано зміцнення гривні до долара.

Мінекономіки змінить прогноз курсу долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся