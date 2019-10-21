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Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень

Новини » Фінанси    21.10.2019 - 17:20
Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 22 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 21 жовтня 2019 року знизився на 22 копійки до 24,91 гривень за долар, курс купівлі до 24,87 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку до 27,78 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8700 - 24,9100 грн/долар, євро 27,7474 - 27,7895 грн/євро, російський рубль 0,3900 - 0,3811 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8700

24,9100

EUR/UAH

27,7474

27,7895

RUB/UAH

0,3900

0,3811

Курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень

Нагадаємо, 18 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1300 грн/долар, євро 27,9527 - 27,9948 грн/євро, російський рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 21 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 13 копійок до 28,05 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,87 (24,80 - 18 жовтня), продажу - 25,14 (25,11 - 18 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,55 (27,40 - 18 жовтня), продажу - 28,05 (27,92 - 18 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,55 - 18 жовтня), продажу 3,93 (3,92 - 18 жовтня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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