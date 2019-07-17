НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,86 грн

Національний банк України (НБУ) на 18 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,86 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 липня встановлено на такому рівні: 2586,2087 гривень за 100 доларів (-0,2055 гривень).

При цьому курс долара на 17 липня становить 2586,4142 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 25,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,80 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 28,95 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 26,06 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,28 гривень за євро.