Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 травня 2019 року знизився на 7 копійок до 26,44 грн/долар, курс купівлі до 26,40 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4000 - 26,4400 грн/долар, євро 29,5468 - 29,5890 грн/євро, російський рубль 0,4050 - 0,4058 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4000 26,4400

EUR/UAH 29,5468 29,5890

RUB/UAH 0,4050 0,4058

Нагадаємо, 3 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4800 - 26,5100 грн/долар, євро 29,5675 - 29,5984 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4069 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,49 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 2649,592 гривень за 100 доларів (1,5459 гривень).