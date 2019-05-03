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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    03.05.2019 - 10:40
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 26,52 грн/долар, курс купівлі до 26,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 29,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,4900 - 26,5200 грн/долар, євро 29,5628 - 29,5963 грн/євро, російський рубль 0,4041 - 0,4047 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4900    26,5200

EUR/UAH     29,5628    29,5963

RUB/UAH     0,4041      0,4047

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 3 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6200 грн/долар, євро 29,7297 - 29,7718 грн/євро, російський рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,55 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 травня встановлено на такому рівні: 2655,7242 гривень за 100 доларів (+6,4505 гривень).

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Теми: Курс долара
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