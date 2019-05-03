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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    03.05.2019 - 10:40
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 10 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 26,52 грн/доллар, курс в покупке до 26,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,4900 - 26,5200 грн/доллар, евро 29,5628 - 29,5963 грн/евро, российский рубль 0,4041 - 0,4047 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4900    26,5200

EUR/UAH     29,5628    29,5963

RUB/UAH     0,4041      0,4047

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 3 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6200 грн/доллар, евро 29,7297 - 29,7718 грн/евро, российский рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,55 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 мая установлен на таком уровне: 2655,7242 гривен за 100 долларов (+6,4505 гривен).

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Темы: Курс доллара
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