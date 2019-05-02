ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    02.05.2019 - 17:18
Курс долара виріс на міжбанку

Долар подорожчав на 20 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 2 травня 2019 року виріс на 20 копійок до 26,62 грн/долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 31 копійку до 29,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6200 грн/долар, євро 29,7297 - 29,7718 грн/євро, російський рубль 0,4059 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,5800     26,6200

EUR/UAH     29,7297      29,7718

RUB/UAH     0,4059        0,4067

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 26 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3700 - 26,4200 грн/долар, євро 29,4157 - 29,4688 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4083 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,55 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 травня встановлено на такому рівні: 2655,7242 гривень за 100 доларів (+6,4505 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар стабільний, євро росте на готівковому ринку
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся