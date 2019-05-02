НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,55 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 травня встановлено на такому рівні: 2655,7242 гривень за 100 доларів (+6,4505 гривень).

При цьому курс долара на 2 травня становить 2649,2737 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 26,50 грн/долар, курс купівлі до 26,45 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 22 копійки до 29,68 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,70 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,41 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 29,99 гривень за євро.