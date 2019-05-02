ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    02.05.2019 - 16:07
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,55 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 травня встановлено на такому рівні: 2655,7242 гривень за 100 доларів (+6,4505 гривень).

При цьому курс долара на 2 травня становить 2649,2737 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 2 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 26,50 грн/долар, курс купівлі до 26,45 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 22 копійки до 29,68 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,70 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 26,41 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 29,99 гривень за євро.

Долар стабільний, євро росте на готівковому ринку Курс долара росте на міжбанку після свят
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся