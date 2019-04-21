Аналітики спрогнозували курс долара після виборів

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Результат виборів не стане сюрпризом для ринку

Протягом першого тижня після президентських виборів очікується помірний ріст курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Через тиждень долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,1 грн, а готівковий долар у банках буде котируватися близько 27,0/27,2 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, в останній передвиборчий тиждень валюта показала досить помірну динаміку.

"Найбільш вірогідний результат голосування, якщо орієнтуватися на дані соцопитувань, не стане сюрпризом для ринку. Примітно, що в п'ятницю, останній робочий день перед голосуванням, долар на міжбанку і готівковий в банках показав різну динаміку: безнал трохи знижувався, а нал дорожчав", - зазначив Иосуб.

Зокрема, за останній тиждень до другого туру голосування на президентських виборах долар виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,02-0,7%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,83 грн до 26,84 грн (+0,02%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,700/26,735 до 26,810/26,850 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,69/26,94 до 26,84/27,14 (+0,6%/+0,7%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,9% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою, нагадав, старший аналітик Альпарі.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Глава НБУ Яків Смолій на засіданні РНБО заявив то тому, що після суду на валютному ринку спостерігається падіння національної валюти.

У той же час глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин зазначив, що події навколо "ПриватБанку" суттєво не вплинули на курс. На його думку, рішення суду не буде мати істотного впливу на стан економіки України, ані на роботу банківської системи, а нинішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою.