НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара впав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 2677,5371 гривень за 100 доларів (-7,8599 гривень).

При цьому курс долара на 22 квітня становить 2685,397 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,81 грн/долар, курс купівлі до 26,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 30,15 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,15 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,85 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 30,62 гривень за євро.