Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 8 квітня 2019 року знизився на 3 копійки до 26,67 грн/долар, курс купівлі до 26,64 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,06 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6750 грн/долар, євро 30,0369 - 30,0680 грн/євро, російський рубль 0,4093 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6450 26,6750

EUR/UAH 30,0369 30,0680

RUB/UAH 0,4093 0,4099

Нагадаємо, 5 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,7000 грн/долар, євро 29,9258 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4086 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 2664,4138 гривень за 100 доларів (-12,4568 гривень).