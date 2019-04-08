Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 8 апреля 2019 года снизился на 3 копейки до 26,67 грн/доллар, курс в покупке до 26,64 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,06 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6750 грн/доллар, евро 30,0369 - 30,0680 грн/евро, российский рубль 0,4093 - 0,4099 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6450 26,6750

EUR/UAH 30,0369 30,0680

RUB/UAH 0,4093 0,4099

Напомним, 5 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9258 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4086 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,64 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 2664,4138 гривен за 100 долларов (-12,4568 гривен).