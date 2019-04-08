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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    08.04.2019 - 16:25
НБУ знизив офіційний курс долара

Курс долара впав ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня встановлено на такому рівні: 2664,4138 гривень за 100 доларів (-12,4568 гривень).

При цьому курс долара на 8 квітня становить 2676,8706 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,66 грн/долар, курс купівлі до 26,63 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок-до 29,92 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,88 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,64 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 30,30 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
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