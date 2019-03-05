Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс долара впав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 5 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 26,73 грн/долар, купівлі до 26,71 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 30,29 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,7900 - 26,8200 грн/долар, євро 30,3289 - 30,3602 грн/євро, російський рубль 0,4072 - 0,4079 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7350

EUR/UAH 30,2651 30,2934

RUB/UAH 0,4056 0,4064

Нагадаємо, 4 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8150 - 26,8450 грн/долар, євро 30,3653 - 30,3965 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,82 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 2682,7083 гривень за 100 доларів (-3,5161 гривень).