Курс долара знизився на міжбанку

Міжбанківський курс долара впав на 2 копійки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 28 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,88 грн/доллар, в покупке до 26,85 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8200 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,5399 - 30,5714 грн/евро, российский рубль 0,4070 - 0,4079 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8500 26,8800

EUR/UAH 30,6519 30,6835

RUB/UAH 0,4084 0,4089

Напомним, 27 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8800 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5894 - 30,6235 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,99 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 2699,2764 гривен за 100 долларов (+1,0136 гривен).