Курс долара ще трохи знизився на готівковому ринку

Фото: курс долара в обмінниках знизився (РБК-Україна)

Курс долара опустився до 25,64 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2019 року, о 12:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 10 копійок - до 25,64 гривень за долар, купівлі - теж на 10 копійок до 25,36 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 12 копійок - до 28,79 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,10 - 25,60 (25,10 - 25,69 - 6 серпня), продажу 25,49 - 25,95 (25,63 - 26,00 - 6 серпня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,36 (25,46 - 6 серпня), продажу - 25,64 (25,74 - 6 серпня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 27,85 - 28,60 (27,80 - 28,65 - 6 серпня), продажу 28,58 - 29,14 (28,63 - 29,20 - 6 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,29 (28,38 - 6 серпня), продажу - 28,79 (28,87 - 6 серпня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 3,90 (2,50 - 3,90 - 6 серпня), продажу 3,88 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 6 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,597 (3,627 - 6 серпня), продажу 4,007 (4,021 - 6 серпня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, Національний банк України на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар.