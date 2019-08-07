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Курс долара знизився на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    07.08.2019 - 10:49
Курс долара знизився на відкритті міжбанку
Фото: курс долара на міжбанку почав знижуватися (flickr.com nab/ukr)

Курс долара знизився до 25,48 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:37 7 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - до 25,48 гривень за долар, курс купівлі - 25,44 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки - до 28,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,443 - 25,4800 грн/долар, євро 28,4953 - 28,5299 грн/євро, російський рубль 0,3905 - 0,3915 грн/рубль.

Валюта            Bid            Offer

USD/UAH     25,4430    25,4800

EUR/UAH     28,4953    28,5299

RUB/UAH     0,3905      0,3915

Курс долара знизився на відкритті міжбанку

 

Нагадаємо, напередодні торги по долару на міжбанківському валютному ринку закрилися в діапазоні 25,5200 - 25,5500 грн/долар, євро 28,5211 - 28,5521 грн/євро, російський рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України на 7 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,59 гривень за долар. Раніше також стало відомо, що міжнародні резерви України за липень зросли більш ніж на мільярд доларів. Зростання резервів обумовлено сприятливою ситуацією на валютному ринку, а також операціями уряду щодо управління державним боргом і переоцінкою фінансових інструментів.

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