Курс долара знижується на міжбанку на початку тижня

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,15 гривень за долар, курс купівлі до 24,12 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 26,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1200 - 24,1500 грн/долар, євро 26,6659 - 26,7021 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1200 24,1500 EUR/UAH 26,6919 26,7226 RUB/UAH 0,3781 0,3790

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1300 - 24,1600 грн/долар, євро 26,6619 - 26,6926 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,22 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 2422,0132 гривень за 100 доларів (-2,4867 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-15 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 191,80 млн доларів, що на 180,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (372,00 млн доларів).

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.