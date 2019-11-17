Експерти прогнозують подальше зниження курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара може впасти нижче 24 гривень

Протягом наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн", - сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 24,49/24,51 до 24,20/24,23 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 24,38/24,63 до 24,12/24,37 (-1,1%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 листопада місія Міжнародного валютного фонду прибула в Київ. Місія продовжить обговорення з владою України параметри нової програми.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада схвалила держбюджет на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар і 27,5 грн/долар на кінець року.