НБУ на 18 листопада знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,22 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 2422,0132 гривень за 100 доларів (-2,4867 гривень).

При цьому курс долара на 15 листопада становить 2424,4999 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 15 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,23 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,70 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 15 листопада довідковий курс на рівні 24,22 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 14 листопада (24,25).

У той же час в обмінних пунктах України 14 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,34 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 26,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,19 (24,19 - 14 листопада), продажу - 24,34 (24,40 - 14 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,47 (26,52 - 14 листопада), продажу - 26,84 (26,90 - 14 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 14 листопада), продажу 3,86 (3,86 - 14 листопада) грн за 10 рублів.