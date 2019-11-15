Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 24,20 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 15 листопада 2019 року знизився на 9 копійок до 24,16 гривень за долар, курс купівлі до 24,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 26,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1300 - 24,1600 грн/долар, євро 26,6619 - 26,6926 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1300 24,1600 EUR/UAH 26,6619 26,6926 RUB/UAH 0,3782 0,3788

Нагадаємо, 14 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,2200 - 24,2500 грн/долар, євро 26,6475 - 26,6750 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3784 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,34 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 26,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,19 (24,19 - 14 листопада), продажу - 24,34 (24,40 - 14 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,47 (26,52 - 14 листопада), продажу - 26,84 (26,90 - 14 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 14 листопада), продажу 3,86 (3,86 - 14 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,22 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 2422,0132 гривень за 100 доларів (-2,4867 гривень).