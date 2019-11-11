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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку більш ніж в два рази

Новини » Економіка     11.11.2019 - 10:17
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку більш ніж в два рази
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк знову викупив валюту нерезидентів, спрямовану на купівлю ОВДП

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4983,50 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 4504,28 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн. доларів.

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

Зазначимо, аналітики прогнозую протягом наступного тижня зростання курсу долара до гривні. Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, на аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
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