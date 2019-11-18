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Курс долара знижується на міжбанку на початку тижня

Новини » Фінанси     18.11.2019 - 10:35
Курс долара знижується на міжбанку на початку тижня
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,15 гривень за долар, курс купівлі до 24,12 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 26,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,1200 - 24,1500 грн/долар, євро 26,6659 - 26,7021 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1200

24,1500

EUR/UAH

26,6919

26,7226

RUB/UAH

0,3781

0,3790

Курс долара знижується на міжбанку на початку тижня

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,1300 - 24,1600 грн/долар, євро 26,6619 - 26,6926 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,22 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 листопада встановлено на такому рівні: 2422,0132 гривень за 100 доларів (-2,4867 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-15 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 191,80 млн доларів, що на 180,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (372,00 млн доларів).

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.

НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку майже в два рази НБУ на 18 листопада знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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