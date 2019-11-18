Курс доллара снижается на межбанке в начале недели

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,15 гривен за доллар, курс в покупке до 24,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,1200 - 24,1500 грн/доллар, евро 26,6659 - 26,7021 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1200 24,1500 EUR/UAH 26,6919 26,7226 RUB/UAH 0,3781 0,3790

Напомним, 15 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,1300 - 24,1600 грн/доллар, евро 26,6619 - 26,6926 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3788 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,22 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 2422,0132 гривен за 100 долларов (-2,4867 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 11-15 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 191,80 млн долларов, что на 180,2 млн долларов больше, чем неделей ранее (372,00 млн долларов).

По прогнозу аналитиков, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу Альпари, в конце недели доллар на межбанке может торговаться около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.